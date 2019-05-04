В Японии можно снять дом эпохи самураев

Стоимость аренды составляет 1080 долларов в месяц.

В префектуре Тиба, которая соседствует с Токио, в аренду сдается дом, который был построен три столетия назад, в середине феодального периода Эдо, когда Японией всё ещё управлял сёгун, передает Вести.

Стоимость аренды составляет 1080 долларов в месяц. За эту стоимость будущие жильцы дома получат дом площадью 252 кв м с семью комнатами, кухней и столовой. В аренду включены амбар в классическом японском стиле и более современная хозяйственная пристройка.

Несмотря на многовековой возраст, дом оснащен современными удобствами: водопровод, электричество и газ. Само здание находится в отличном состоянии. До Токио можно добраться за 70 минут.