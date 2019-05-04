Серж Горелый рассказал о погибшем в ДТП комике из Stand Up

Погибший в аварии на Кубани комик Денис Маловичко был добрым и талантливым человеком. Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказал актер Сергей Гореликов (Серж Горелый).

С Маловичко Горелый познакомился во время съемок. По его словам, артист был очень светлым человеком, который помогал детям. Комик признался, что был шокирован, узнав о смерти коллеги,передает РИА Новости.

В результате столкновений автомобилей на Кубани погибли пять человек. Двое из них — Денис Маловичко и Елена Зуева — участники общероссийского комедийного проекта Stand Up.