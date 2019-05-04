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Серж Горелый рассказал о погибшем в ДТП комике из Stand Up
// фото: instagram.com
15:59, 04 May 2019
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Погибший в аварии на Кубани комик Денис Маловичко был добрым и талантливым человеком. Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказал актер Сергей Гореликов (Серж Горелый).

С Маловичко Горелый познакомился во время съемок. По его словам, артист был очень светлым человеком, который помогал детям. Комик признался, что был шокирован, узнав о смерти коллеги,передает РИА Новости.

В результате столкновений автомобилей на Кубани погибли пять человек. Двое из них — Денис Маловичко и Елена Зуева — участники общероссийского комедийного проекта Stand Up.




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