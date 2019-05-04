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Зеленский выбрал дату для инаугурации
// фото: РИА Новости
16:07, 04 May 2019
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде провести церемонию его инаугурации 19 мая. Об этом сам политик заявил журналистам в субботу, 4 мая, передает "Интерфакс".

"Мы будем предлагать 19 мая. Это самый главный вопрос", — сообщил Зеленский перед началом встречи со спикером Рады и главами фракций. При этом он подчеркнул, что планирует начать встречу с обсуждения именно этой темы.

Дату инаугурации Зеленского обязана утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая. При этом СМИ сообщали, что инаугурацию уже предварительно назначили на 28 мая, передает Lenta.

Ранее Зеленский обвинял ЦИК Украины в затягивании оглашения результатов голосования с целью помешать ему досрочно распустить Верховную Раду. Украинское законодательство предполагает, что сделать это можно не позднее чем за полгода до истечения полномочий текущего состава парламента — в данном случае, до 27 мая.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что команда действующего президента Петра Порошенко планирует инициировать отстранение от должности главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука для срыва инаугурации Зеленского.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Зеленский набрал более 73 процентов голосов, Порошенко — около 24 процентов.




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