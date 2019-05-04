Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Видеоролик опубликован в субботу, 4 мая, в "ВКонтакте".

На кадрах видны горящие машины, которые от удара отбросило на обочину, передает Lenta.

Как уточняет "Кубань-24", ДТП произошло из-за того, что в зоне действия знака "Обгон запрещен" 60-летний водитель автомобиля Hyundai Accent совершил обгон с выездом на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Verna, в котором, предположительно, и находились Маловичко и Зуева.

Авария произошла в пятницу, 3 мая, в 17:30 около станицы Рязанской на трассе Белореченск — Нижневеденеевский.

В результате оба автомобиля-участника ДТП загорелись. Всего жертвами стали пять человек — пассажир Hyundai Accent и три пассажира второго авто, — еще двое, предполагаемый виновник аварии и пассажир Hyundai Verna, были госпитализированы.

Резиденты проекта Stand Up ехали в Краснодар на концерт. Кроме них в машине находились попутчики, которых Маловичко и Зуева нашли с помощью сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.