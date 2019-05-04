Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукционе в США

Костюм Дарта Вейдера, специально изготовленный для пятого эпизода "Звездных войн", продадут с молотка. Об этом сказано на сайте аукционного дома Bonhams.

Аукцион "Чудеса галактики" назначен на 14 мая, он пройдет в Лос-Анджелесе. Оценочная стоимость комплекта — $1-2 млн.

Костюм был создан для эпизода "Империя наносит ответный удар". Комплект состоит из 17 предметов, в том числе перчаток, сапог, накидки и аккумуляторного блока, передает IZ.

Вероятно, некоторые детали использовались во время съемок, однако точно сказать в аукционном доме не могут. Достоверно известно, что именно этот комплект актер Брюс Эллер надевал на встречи с фанатами.

"Тем не менее, полная комплектация костюма, замечательное состояние и превосходное происхождение делают его настоящей редкостью на рынке коллекционирования", — сказано в сообщении Bonhams.

В начале апреля в Сети появился первый трейлер девятого эпизода эпопеи, которая получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.