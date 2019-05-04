Жителям Шри-Ланки рекомендовали сдать холодное оружие в полицию

Власти Шри-Ланки призвали местных жителей в течение двух дней сдать холодное оружие и напоминающую военную форму одежду в ближайшие полицейские участки.

С просьбой передать в правоохранительные органы мечи и другие большие ножи власти обратились после того, как подобный арсенал был обнаружен в мечетях и домах во время обысков в связи с пасхальными терактами, пишет Agence France-Presse в субботу, 4 мая, передает IZ.

21 апреля на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи произошли восемь взрывов в отелях и церквях. По последним данным, погибли 359 человек, сотни пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", задержано более 100 человек.

26 апреля прогремели еще три взрыва, погибли 17 человек. Ответственность вновь взяла на себя группировка ИГ.

После серии терактов в стране приняли дополнительные меры безопасности — запретили носить скрывающую лицо одежду, временно были заблокированы соцсети и мессенджеры. Уровень загруженности отелей снизился на 70%.