В столице на Радоницу будет курсировать дополнительный общественный транспорт

В поминальные дни до кладбища святого Лазаря в столице проезд на общественном транспорте будет бесплатным.

Власти организовали временные автобусные маршруты C и D. Автобусы "С" отправляются с проспекта Ренаштерий, а по маршруту "D" - с улицы Александри. На эти рейсы выделили 35 машин, они будут курсировать с 7 утра до 20 вечера.

10 автобусов будут следовать по 27 автобусному маршруту. А число №25 и №27 троллейбусов в случае необходимости увеличат.

Для автовладельцев обустроили 1500 парковочных мест возле кладбища - 500 мест на улице Кукорилор, 550 - на улице Соколень и 450 - на улице Дойна.

Движение частного транспорта от улицы Соколень до центрального входа кладбища святого Лазаря 5 и 6 мая будет ограничено.