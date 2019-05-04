Нитратомеры пользуются спросом у граждан

Нитратомеры пользуются все большим спросом у наших граждан. Эти гаджеты позволяют быстро определить уровень вредных веществ в фруктах и овощах.

На столичных рынках продукты проверяют каждое утро.

"Мы проверяем фрукты и овощи каждый день, проверяем партию, которую потом продают. Каждый продавец должен иметь документ, который подтверждает, что товар прошел экспертизу", - сказала инспектор НАПБ Ольга Журку.

Бытовой нитратомер может перепроверить качество купленных овощей и фруктов.

"Когда ты знаешь, что количество превышает, тогда ты должен принимать решение - либо ты выбрасываешь этот продукт, либо ты его употребляешь. В любом случае - это уже информированное решение. Мы для себя приняли решение - выбрасывать такие продукты с завышениями".

Цена такого гаджета может достигать нескольких тысяч леев. Администраторы магазинов бытовой техники говорят, что такие приборы пользуются спросом.

"Конечно, у прибора есть погрешность, но небольшая. Процесс занимает несколько секунд, в течение которых дисплей показывает норму вредных веществ и их содержание в продукте на данный момент", - сказал продавец-консультант Анатолий Жейку.

Покупатели, у которых нет подобных гаджетов, с настороженностью относятся к свежим овощам и фруктам.

"Страшно, покупаешь и не знаешь, что. В начале месяца я оказалась в больнице с отравлением после того, как поела салат из свежей капусты".

Другие нитратов не боятся.

"А я для этого сюда и прихожу, чтобы питаться, здесь всегда свежее, стараюсь понемножку все покушать, вот хочу взять редиску и картошку".

Между тем, специалисты Национального агентства продовольственной безопасности говорят, что бытовые приборы имеют степень погрешности.

"Нитратомерами можно пользоваться, но их результаты не являются стопроцентными. Для себя - да, можно использовать. Но достоверный результат проверки может дать только лаборатория", - сказал специалист НАПБ Раду Мустяцэ.

Ежегодно агентство берет свыше 300 проб на нитраты и около 400 проб на пестициды. Примерно 10% дают положительный результат.