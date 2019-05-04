Столичные автовокзалы в эти дни переполнены. Люди спешат уехать к родным и близким, чтобы на Радоницу сходить на могилы помянуть усопших. Некоторые билетами запаслись заранее.
Многие отправились на вокзал в надежде, что билеты будут прямо в день отъезда. Администраторы постарались добавить транспорт на рейсы, которые пользуются особым спросом.
"Внесли в расписание 75 дополнительных рейсов. Спрос есть практически по всем направлениям - Унгены, Флорешты, Бельцы, Сынджерей, весь север", - сказал директор Северного автовокзала Ион Андрушка.
"Рада, что хватило билетов, желающих здесь много".
Люди говорят, что считают своим долгом навестить родных и сходить на кладбище.
"Для меня это большой праздник. Я еду повидать своих родителей."
"Моя мама умерла и мы едем, чтобы помянуть ее вместе с братьями"
"Я купила сладости, вещи, которые обычно дарят на Радоницу. Поминальные дары раздают незнакомым людям, чтобы это было принято усопшими на том свете".
Водители рады наплыву пассажиров.
"Есть люди, есть работа."
"В Бельцы загрузился полностью - 20 человек. Стоя никто не едет, у всех есть билеты".
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md