Столичные автовокзалы переполнены

Столичные автовокзалы в эти дни переполнены. Люди спешат уехать к родным и близким, чтобы на Радоницу сходить на могилы помянуть усопших. Некоторые билетами запаслись заранее.

Многие отправились на вокзал в надежде, что билеты будут прямо в день отъезда. Администраторы постарались добавить транспорт на рейсы, которые пользуются особым спросом.

"Внесли в расписание 75 дополнительных рейсов. Спрос есть практически по всем направлениям - Унгены, Флорешты, Бельцы, Сынджерей, весь север", - сказал директор Северного автовокзала Ион Андрушка.

"Рада, что хватило билетов, желающих здесь много".

Люди говорят, что считают своим долгом навестить родных и сходить на кладбище.

"Для меня это большой праздник. Я еду повидать своих родителей."

"Моя мама умерла и мы едем, чтобы помянуть ее вместе с братьями"

"Я купила сладости, вещи, которые обычно дарят на Радоницу. Поминальные дары раздают незнакомым людям, чтобы это было принято усопшими на том свете".

Водители рады наплыву пассажиров.

"Есть люди, есть работа."

"В Бельцы загрузился полностью - 20 человек. Стоя никто не едет, у всех есть билеты".