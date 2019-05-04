Два малолетних брата шести и четырех лет живут практически одни и вынуждены сами о себе заботиться. Мама бросила их несколько лет назад, а отец часто уезжает из села на заработки.
Любое проявление заботы дети воспринимают со слезами на глазах. Так случилось и в день, когда к ним в ворота постучал священник местной церкви. Он принес братьям сладости.
О матери дети ничего не слышали уже давно.
В ожидании отца они вынуждены сами готовить себе еду, убирать и даже стирать
"Я жарю картошку и яйца. Зову к столу брата, и мы вместе едим. Он мне помогает подметать, а еще застилает постель, а я делаю чай."
Отец мальчиков по телефону сказал, что просил родственников присмотреть за детьми, когда его нет дома.
"Я утром уезжаю, и вечером возвращаюсь. Иногда могу днем несколько раз заехать домой, у меня нет постоянной работы. А в селе работать не хочу, что мне там делать - подметать двор возле магазина?"
Социальный работник признает, что о детях, которые живут без присмотра, знает давно, но проблемы в этом не видит.
"Дети всему обучены, у них все под контролем. Так как они живут без мамы, они сами о себе заботятся. Бывает, что сами себе делают чай, да и ужин, если их отец задерживается", - сказала местный соцработник Инга Прохор.
Омбудсмен по правам ребенка говорит, что отца и социального работника могут привлечь к ответственности, если установят, что дети находятся в ситуации риска.
Дисциплинарная комиссия службы опеки должна изучить, как воспитываются дети и определить, как улучшить их положения. Дети в таком возрасте не должны расти без присмотра.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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