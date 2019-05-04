В Молдове трое маленьких детей живут практически одни: мать бросила, а отец на заработках

Два малолетних брата шести и четырех лет живут практически одни и вынуждены сами о себе заботиться. Мама бросила их несколько лет назад, а отец часто уезжает из села на заработки.

Любое проявление заботы дети воспринимают со слезами на глазах. Так случилось и в день, когда к ним в ворота постучал священник местной церкви. Он принес братьям сладости.

О матери дети ничего не слышали уже давно.

В ожидании отца они вынуждены сами готовить себе еду, убирать и даже стирать

"Я жарю картошку и яйца. Зову к столу брата, и мы вместе едим. Он мне помогает подметать, а еще застилает постель, а я делаю чай."

Отец мальчиков по телефону сказал, что просил родственников присмотреть за детьми, когда его нет дома.

"Я утром уезжаю, и вечером возвращаюсь. Иногда могу днем несколько раз заехать домой, у меня нет постоянной работы. А в селе работать не хочу, что мне там делать - подметать двор возле магазина?"

Социальный работник признает, что о детях, которые живут без присмотра, знает давно, но проблемы в этом не видит.

"Дети всему обучены, у них все под контролем. Так как они живут без мамы, они сами о себе заботятся. Бывает, что сами себе делают чай, да и ужин, если их отец задерживается", - сказала местный соцработник Инга Прохор.

Омбудсмен по правам ребенка говорит, что отца и социального работника могут привлечь к ответственности, если установят, что дети находятся в ситуации риска.

Дисциплинарная комиссия службы опеки должна изучить, как воспитываются дети и определить, как улучшить их положения. Дети в таком возрасте не должны расти без присмотра.