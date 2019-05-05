СМИ:Мстители собрали за неделю почти два миллиарда долларов

Рекорд пока принадлежит Звездным войнам: Пробуждению силы. Эта картина собрала в 2015 году за все время - более $2 млрд.

Фантастический фильм Мстители: Финал собрал в прокате в мире за неделю более $1,9 млрд и вплотную приблизился по этому показателю к седьмому эпизоду саги Звездные войны: Пробуждение силы. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее подсчетам, кассовые сборы в мире фильма Мстители: Финал в минувшую пятницу составили $128 млн, а в целом за все время проката превысили $1,9 млрд. Рекорд пока принадлежит Звездным войнам: Пробуждению силы. Эта картина собрала во второй уикенд проката в 2015 году $149 млн, а в целом за все время - более $2 млрд, напоминает CNN,передает Корреспондент.

Напомним, в мировой прокат новые Мстители вышли 24 апреля, в американский - 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер и другие.

Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.