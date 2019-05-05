Прорыв дамбы в США попал на видео

На кадрах видно, что жители в спешке покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах.

Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова.

Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска, передает Корреспондент.

На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах.

Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.