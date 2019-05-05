СМИ: в Китае пять человек погибли и 27 пострадали при пожаре в жилом доме

Пять человек погибли, 27 пострадали в результате пожара в жилом доме в китайской провинции Гуандун, сообщают местные СМИ.

Пожар произошел в городском уезде Хайфэн в шестиэтажном жилом доме, который располагался напротив одного из институтов Педагогического университета Гуанси. Сообщается, что три верхних этажа здания сдавались в аренду, квартиры снимали в основном студенты, передает Корреспондент. По данным СМИ, около шести утра на первом этаже здания на лестничной клетке загорелся электромопед. Из-за того, что скутер находился на лестничной клетке, около десяти жильцов оказались заблокированными внутри дома. Прибывшие на место пожарные смогли их эвакуировать, однако к приезду спасателей пять человек уже погибли. В местную больницу были госпитализированы 27 человек, из них шесть – с сильными ожогами.

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