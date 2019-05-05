В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам. Видео опубликовано в YouTube.

На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы, передает РИА Новости.

На ролике она обращается к поклонникам, чтобы разделить радость возвращения в Москву, при этом голос у нее уставший и дрожащий.

"Я очень рада, что рядом близкие, которые навещают и не оставляют. Я читаю про все ваши сопереживания, и, конечно, всех вас готова обнять прямо сейчас. Надеюсь, что я успею это сделать", - говорит на видео МакSим.

Абросимова попала в ДТП за границей в апреле. У автомобиля, в котором она находилась, лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Певица получила ушибы и гематомы.

Несколько дней назад артистка записала аудиообращение к поклонникам. МакSим рассказала, что идет на поправку, и поблагодарила поклонников за поддержку и подарки.