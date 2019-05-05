Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн

В Канаде сразу 20 человек поделят между собой джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37 млн).

Установлено, что выигрышный билет был продан в городе Броссард в провинции Квебек и покупателями его стала группа в 20 человек, что допускается правилами проведения лотереи, передает IZ.

30 апреля стало известно, что неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick $2 млн, но так и не явился за деньгами. Согласно американским правилам, если хозяин билета не является за своим выигрышем в течение 180 дней, деньги возвращаются государству.