Американские ученые провели исследование и выявили, что медицинские халаты могут быть рассадниками опасных бактерий и возбудителей заболеваний. Об этом сообщает The New York Times.
В ходе исследований, проведенных в 2016 году, было обнаружено, что более 50 процентов врачебных халатов заражены бактериями, которые вызывают у людей сложно излечимые заболевания, такие как сепсис и пневмония. Кроме того, опасность здоровью несут стетоскопы, телефоны и планшеты, пишет издание, передает Lenta.
Отмечается, что бактерии были также обнаружены на галстуках хирургов. Исследование показало, что 45 процентов бактерий совпали с теми, которые были обнаружены в ранах их пациентов.
В качестве решения проблемы ученые предложили медикам использовать антибактериальные ткани, препятствующие росту числа бактерий. Американское общество эпидемиологии рекомендует медицинским работникам не носить одежду и украшения ниже локтя.
Исследователи отметили, что регулярная стирка необходима, несмотря на то, что микроорганизмы зарождаются на халатах спустя несколько часов носки. По данным американских исследований, 58 процентов врачей стирают свой халат только раз в месяц.
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