Турист упал в кратер вулкана Килауэа на Гавайях и выжил

Он перелез через ограждение, чтобы лучше рассмотреть утес.

Турист, 32-летний военнослужащий, который пришел на экскурсию в Национальный парк Гавайских вулканов, упал в кратер активного вулкана Килауэа, когда захотел получше рассмотреть панораму с утеса.

Мужчина перелез через ограждение рядом со смотровой площадкой, поскользнулся и пролетел вниз более 20 метров, сообщает Интерфакс со ссылкой на New York Times.

Спасатели совместно с пожарным департаментом Гавайев искали туриста несколько часов, пока не нашли его лежащим на узком выступе в кратере. Мужчину подняли с помощью верёвочной системы и отправили в госпиталь с серьёзными травмами, передает МОЯ Планета.



Сейчас пострадавшему стало лучше, и врачи оценили его состояние как стабильное. При этом пока не известно, будет ли мужчине предъявлено обвинение за нарушение правил поведения в нацпарке.

Среди пяти гавайских вулканов Килауэа – один из самых активных на всей планете. Расположенный вдоль южного берега Гавайев, он поднялся из моря около 100 тыс. лет назад в результате серии взрывных извержений. Первое зафиксированное извержение Килауэа восходит к 1823 году, а последнее произошло в мае 2018 года.