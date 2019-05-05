Ураган помог археологам раскопать старинный форт в США

В нем в начале XIX века селились освобожденные рабы.

Археологи во Флориде с интересом изучают корни деревьев, вывернутых прошедшим ураганом "Майкл". Непогода раскрыла десятки артефактов двухсотлетней давности и помогла восстановить историю форта Гадсден, рассказывает LiveScience.

Гадсден был основан в 1812 году британскими войсками (в 1812-1815 годах шла англо-американская война, которую называют второй войной за независимость), там поселились рабы, освобожденные за помощь британцам, и лояльные короне индейцы, передает МОЯ Планета.



В 1816 году армия Британии покинула форт, и американские войска попытались взять его штурмом. Случайный выстрел попал в склад боеприпасов, раздался мощный взрыв.

Около 300 человек погибли сразу, обломки разбросало на сотни метров. Именно эти обломки и открылись исследователям после урагана. На месте нашли мушкетные пули, куски керамики, уэджвудского фарфора, майолики.