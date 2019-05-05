Коронация Рамы X в Таиланде: выразить уважение монарху соберутся более 200 тысяч человек

В Таиланде второй день проходят церемонии по поводу коронации Рамы X. Сегодня монарха официально наделят королевским титулом, а также присвоят ранги членам королевской семьи.

После церемонии состоится трехчасовой королевский парад. Это пешая процессия, в ходе которой все желающие могут выразить уважение новому правителю. Ожидается, что на церемонию соберутся более 200 тысяч человек.

Монарха будут сопровождать почти полторы тысячи гвардейцев, передает Вести.

Фактически Рама X правит Таиландом с конца 2016 года. Он занял престол после смерти отца, который находился у власти 70 лет. Но официальную церемонию коронации Рама X решил отложить на время траура.