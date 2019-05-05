Радуница - это день поминовения всех усопших на кладбище. Существуют и местные, христианские обычаи, которыми христиане разделяют радость Воскресения Господня вместе с теми, кто перешел к Господу, к усопшим -отцам, родственникам, предкам и друзьям. Священнослужитель Сергей Круду отметил, что вспоминая умерших, "утверждается вера и надежда в воскресение усопших и счастливых”.
По словам богослова, "печально, что некоторые люди понимают этот праздник как чуждую православию привычку пить и есть на могилах, демонстрировать одежду, неадекватную этому священному месту, которое является усыпальницей покойных, или, что еще серьезнее, это событие превращается в обмен между родственниками вещами, которые не приносят пользы ни мертвым, ни живым, потому что мертвые не едят, ни пьют", передает IPN.
Этот день должен быть отмечен молитвами и милосердием к нуждающимся во имя усопших. К сожалению, говорит священнослужитель, многие готовят милостыни по "людской моде, а не так, как учит нас Иисус Христос, "который говорит, что надо милостиво поступать с бедными, бессильными, хромыми, слепыми, нуждающимися, которые смогут наслаждаться этими дарами".
Согласно традиции, в этот день христиане приносят в качестве подарков на могилах полотенца, калачи, куличи, на которых устанавливается свеча из чистого пчелиного воска и красное яйцо, а также вино, которое священник выливает на могилы в знак креста после пения "Вечное поминание!".
По словам священнослужителя, на Радуницу люди должны "медитировать о жизни и достойных подражания поступках наших х предков, перешедших к Господу, а также об их жизни, которую мы должны приводить в качестве примера и образца христианского жития молодым поколениям". Мы должны "быть осторожными, чтобы не превратить собрание во имя молитвы ради покойных в застолье на могилах".
Священнослужитель Сергей Круду добавил, что Радуница - это местный праздник, который больше присущ Юго - Восточной Европе (Русская Церковь), в нашей стране, а также в Молдове справа от Прута, а также в Буковине и Марамуреше. Поскольку в период Светлой недели, следующей за Пасхальной неделей, не упоминаются покойные, этот день был зафиксирован у нас, а также в некоторых зонах Румынии, в первый день после этой недели, то есть в понедельник после воскресенья Фомы, а у россиян, это происходит на следующий день - во вторник, потому что многие из них в течение года постятся и в понедельник, помимо среды и пятницы.
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