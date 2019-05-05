На Ботанике пьяный мужчина за рулем протаранил машины во дворе

Выпил, сел за руль, повредил несколько автомобилей и разбил витрину киоска. 39-летний житель столицы устроил дебош во дворе своего дома. Чтобы утихомирить выпившего мужчину, прибывшим на место происшествия полицейским, пришлось применить силу.

На место происшествия прибыло сразу несколько экипажей полиции. Утихомирить дебошира помогала и его дочь.

- Папа, папа, посмотри на меня. Папа успокойся.

- Успокойся.

В итоге, правоохранителям пришлось применить электрошокер. Во время стычки, разгневанный мужчина сломал одному из полицейских палец. Пока дебошира задержали на трое суток.

"За совершенные действия мужчине грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 часов или лишение свободы до двух лет".

Некоторые владельцы поврежденных машин уже отогнали их на автосервис. Во дворе остался еще один автомобиль.

За повреждение автомобилей мужчину оштрафовали еще на полторы тысячи леев. Кроме того, на его имя открыли уголовное дело за отказ пройти алкотест.