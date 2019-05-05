Небольшой крестьянский домик, построенный более ста лет назад, скоро станет гордостью села Садова Каларашского района. Владелец дома давно умер, а его внуки решили подарить строение местным властям. Мэрия решила создать в доме музей и открыть его через год - к 600-летию села.
СВ доме Иона Додона две комнаты и погреб. Бывший солдат Советской армии, узник лагерей ГУЛАГа, и отец пятерых детей когда-то отдыхал здесь на завалинке.
"Мой дед был простым крестьянином, занимался сельским хозяйством. Здесь стоял буфет, тогда так его называли. И эта фотография стояла там. В основном все сохранилось так, как было. Здесь было много фотографий со всеми его дочерьми", - сказал внук Иона Додона Владимир Додон.
Владимир Додон рассказал нам, что в 40-х годах его деда отправили в исправительный лагерь в Тамбове. Жена и дети ждали его почти десять лет.
"Вот на окне до сих пор остались следы, они протыкали раму булавкой, одна говорила, что вернется сегодня, другая говорила, что завтра из концентрационного лагеря вернется. Когда он вернулся, они сидели у окна. Старшая сестра сказала, что это не папа, дети его не узнали", - отметил внук Иона Додона Владимир Додон.
Теперь только фотографии напоминают о большой семье.
"На этой фотографии он вместе с бабушкой. Эту фотографию сделали перед домом, видно, что было много цветов", - добавил Владимир Додон.
Местные власти отреставрируют дом.
"Мы составили смету, на полное обустройство дома нужно 500 тысяч леев. Местный совет даст 100 тысяч", - сказал мэр села Садова Владимир Сусаренко.
Мэрия подала заявки на участие в различных проектах, чтобы раздобыть недостающую сумму. Экспонаты для музея собирать будут всем миром.
"Это поможет сплотить общество, люди будут чаще встречаться, собираться, это иностранцев может привлечь. Дом соответствует требованиям, он старый, и заслуживает того, чтобы стать музеем".
19 мая сельчане решили организовать благотворительную ярмарку, а собранные средства отдадут на обустройство музея.
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