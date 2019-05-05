КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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