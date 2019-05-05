В Бухаресте в результате пожара пострадало пару человек

Несколько человек пострадали в результате пожара в румынском Бухаресте. Очаг возгорания находился в гараже, затем пламя перекинулось на два соседних дома. На место происшествия прибыло шесть пожарных расчетов, а также экипаж SMURD. Двоих пострадавших - мужчину и женщину - доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Трое человек выбрались из огня самостоятельно. "Я открыл дверь и пламя полыхнуло мне прямо в лицо.Когда я выбрался, сразу же убрал машину. К счастью, я открыл верную дверь. И хотя огонь был полметра в высоту, я выбрался".

По словам очевидцев, в полпятого утра в гараже прогремел взрыв, а после начался пожар.

"Пламя было очень сильным, а запах дыма чувствуется до сих пор". Пожарным понадобилось два часа, чтобы полностью ликвидировать пламя.

"Из-за нехватки воды, тушение пожара было затруднено. Давление в гидрантах было слабым. Мы подключили шланг к другому гидранту, который находится в 300-х метрах отсюда, на соседней улице", - сказал начальник Пожарной службы Грозэвешть Александру Припичь.

Причины пожара устанавливаются.