В Афганистане 30 человек пострадали при атаке на полицейское управление

По меньшей мере 30 человек получили ранения в результате атаки на полицейское управление в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой местные органы общественного здравоохранения.

"По меньшей мере 30 раненых отправили в больницу провинции Баглан после спланированного нападения на управление полиции в городе Пули-Хумри", - сообщил телеканал в Twitter, передает РИА Новости.

Ранее телеканал со ссылкой на МВД сообщал, что силы безопасности ликвидировали по меньшей мере двоих нападавших и окружили остальных.