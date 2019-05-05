В Китае число пострадавших при пожаре в жилом доме возросло до 38

Число пострадавших в результате пожара в жилом доме в китайской провинции Гуандун возросло до 38, сообщает в воскресенье пожарная служба Гуанси-Чжуанского автономного района.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 27 пострадавших. Всего были спасены 73 человека.

"Среди них пятеро погибли, шесть человек находятся в отделении интенсивной терапии (их жизни ничего не угрожает), 26 получили легкие ранения и еще шесть человек - незначительные", - говорится в сообщении пожарной службы в соцсети Weibo, передает РИА Новости.

Причина пожара устанавливается.

Пожар произошел в городском уезде Хайфэн в шестиэтажном жилом доме, который располагался напротив одного из институтов Педагогического университета Гуанси.

По данным СМИ, около шести утра на первом этаже здания на лестничной клетке загорелся электромопед. Три верхних этажа здания сдавались в аренду, квартиры снимали в основном студенты.