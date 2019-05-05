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Группа Queen нажила состояние больше Елизаветы II
// фото: AP Photo
14:03, 05 May 2019
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Совместное состояние ныне живущих участников группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Times.

Как замечает издание, это определенно "какая-то магия" (отсылка к песне «It's a kind of magic».),передает Gazeta.

После успешного фильма "Богемская рапсодия"состояние участников Queen Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона выросло до £445 млн (около $586 млн).

Состояние Елизаветы II при этом к настоящему моменту оценивается в £370 млн (около $487 млн). Это следует из рейтинга "The Sunday Times Rich List", который будет опубликован на следующих выходных.




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