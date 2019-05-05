Кишинев вошел в список лучших городов СНГ для путешествий на майские праздники

Кишинев вошел в список самых востребованных городов в СНГ для поездок путешественников.

Рейтинг городов представлен по результатам анализа популярности майских турпоездок, сообщает РИА Новости.

Лидером списка стал Баку - столица Азербайджана. На втором месте столица Белоруссии город Минск, на третьем - Нур-Султан (Астана) в Казахстане. Далее расположились Ереван в Армении, Алма-Ата в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Киргизии, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

По данным агентства, туристы приезжают в города СНГ в мае в среднем на три-пять дней.

Отдыхающие расходуют на турпоездки в страны СНГ от 60 до 120 долларов в сутки на питание и проживание.

Самые недорогие турпоездки в города СНГ респонденты совершают в Кишинев, а для шопинга они чаще всего выбирают Баку.