На Кубани родители против возвращения в школу девочки, подозреваемой в людоедстве

Девочка, подозреваемая в каннибализме, вернулась из Ленобласти на Кубань и пошла в обыкновенную школу. Сверстникам она, говорят, рассказывает, как лакомилась человечиной. Родители в шоке, но педсостав считает: станет человеком, документы ведь в порядке, и, вроде, не курит.

Подозреваемая в людоедстве 13-летняя школьница Валерия переведена из спецприёмника во Всеволожске в детский дом в станице Медведовской Тимашёвского района Краснодарского края, передает 47news.

Произошло это, по предварительным данным, в апреле. В этой же станице находится средняя школа, которую теперь посещает Валерия. Её присутствие среди учеников, по понятным причинам, вызвало ожесточённые дискуссии между родителями и педсоставом. Фрагмент из словесных баталий публикует телеграмм-канал "Плохие новости 18+". Любопытно, что на встрече виден микрофон "Первого канала".

На видео слышно, как встревоженные родители пересказывают преподавательскому составу истории о манерах Валерии, переданные детьми. По их словам, она со знанием дела рассказывает на переменах, как ела человека. Это, по мнению взрослых, не может характеризовать школьницу как нормального человека.

- Никто из наших детей не курит, - парирует, по всей видимости, директор детдома.

- И никто человека не ел, - в тон отвечает одна из родительниц.

- А если она кого-нибудь съест? - задаётся вопросом другая.

Как рассказала 47news директор детского дома Антонина Цебулевская, Валерия поступила в её учреждение на законных основаниях, по некой "путевке". Сначала из Петербурга школьницу доставили в Сочи, где она прописана, а после распределили в станицу Медведовская. По её словам, местные жители устроили самую настоящую травлю девочки и ломают ей судьбу.

- Нашли себе развлечение! Сделали ребёнка изгоем, а из неё ещё может получиться человек. Ей надо спокойно жить и воспитываться, - рассказала Цебулевская о сегодняшней обстановке в Медведовской.

Родители учеников с ней категорически не согласны. Телеграмм-канал "Жесть Краснодара и Края" опубликовал видео со встречи с руководством школы.

Слышно, как некоторые из родителей поставили ультиматум: если Валерия останется в школе, то 6 мая они не поведут своих детей на занятия. Педагоги в ответ говорят, что документы у неё в порядке, мол, девочка здорова. Кстати, в апреле, она отпраздновала день рождения.

Для понимания скажем, что судьба у Валерии сложилась явно лучше, чем у её бывшего приятеля, 22-летнего Аркадия Зверева, обвиняемого в людоедстве. Как сообщал 47news, 25 декабря 2018 года его нашли в петле из простыней в камере следственного изолятора "Новые Кресты". После этого он впал в кому, из которой не вышел - умер в начале февраля. Немногим ранее следствие, понимая, что Зверев не жилец, не стало продлевать меру пресечения.

Как рассказали в Следственном комитете Ленобласти, уголовное дело ещё не прекращено — ожидаются результаты ранее назначенных экспертиз.

- Но это, скорее, формальность. Взрослый фигурант умер, а девочка в силу возраста неподсудна, - отметили в следствии.

Отметим, что, по предварительным данным, мать ребёнка во время следствия не горела желанием встречаться с дочерью.

По словам популярного петербургского врача-психиатра Вячеслава Холявко, отечественная психиатрическая традиция настаивает на желательности помещения человека с аномалиями в бэкграунде в нормальную среду.

- Чем ближе к социуму, тем лучше. Я тоже сторонник того, чтобы такие люди жили среди обычных граждан. Это даёт обратную связь. Что касается этой конкретной ситуации, то, скорее, речь о том, что это родительские страхи и проблема. Подросткам же свойственна мифологизация. Мы же не знаем, как они реагируют на самом деле. Пока лишь понятно, что обратная связь слабая и идёт через родителей, - отметил собеседник.

Напомним, что это преступление - пожалуй, самое резонансное для Ленобласти в 21-м веке - произошло в сентябре 2018 года. Валерия вместе со Зверевым была задержана сотрудниками уголовного розыска в посёлке Новинка Кировского района Ленобласти. По версии СК, они зарезали 21-летнего местного жителя Александра Поповича. Тело было разрублено на части и частично съедено. Часть была найдена в сковородке, а голова - в микроволновке.

По словам соседей, компания некоторое время жила в квартире дома барачного типа на четыре семьи и слышно было, как ссорились между собой. По словам брата погибшего, тот нередко пускал к себе пожить малознакомых людей. На суде Валерия призналась в каннибализме, после чего её отправили в спецприёмник во Всеволожске. Её спутника арестовали.