Граждане страны были рады бесплатному транспорту на кладбище на Радоницу

На остановках общественного транспорта было многолюдно. Горожане ждали бесплатный транспорт до кладбища. В этом году столичные власти запустили два дополнительных маршрута. Во избежании толкотни, автобусы циркулируют с разных остановок. Один из них отправляется от цирка, другой с улицы Василе Александри.

"Все очень оперативно. Все спокойно дожидаются своей очереди. Мы первый раз едем на кладбище на общественном транспорте и приятно удивлены уровню организации".

И хотя автобусы забиты, многие были довольны, что до кладбища ходит бесплатный транспорт. Но нашлись и те, кто был недоволен графиком работы автобусов.

"Мы прождали уже минут десять. Непонятно, зачем автобусы стоят там и чего они ждут. Может, чтобы собралось больше людей".

"Автобусы стоят там и ждут пока переполнятся эти. Нет четкого графика движения".

"Некоторые жалуются на отсутствие комфорта. А по мне, нужно радоваться тому, что имеешь".

Всего по двум дополнительным маршрутам пустили 35 единиц транспорта. Ходит до кладбища и 27-ый автобус.