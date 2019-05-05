Почти 35 тысяч контрабандных упаковок сигарет были обнаружены полицией в грузовом автомобиле в Галаце. Водителя задержали на 24 часа.
5 мая около 01:50, полиция КПП Оанча остановила автомобиль, водителем которого был 29-летний парень с двойным гражданством, румынским и молдавским.
Во время обыска, полиция нашла 34 930 упаковок контрабандных сигарет, привезенных из Украины. Их изъяли для выяснения обстоятельств.
Ведется расследование.
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