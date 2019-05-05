На Радоницу на кладбище Святого Лазаря будет дежурить расчет спасателей

На кладбище Святого Лазаря на Радоницу будет дежурить расчет спасателей.

Кроме того, сотрудники Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям проверят все церкви и погосты в стране.

Они призывают граждан, не жечь мусор на кладбищах, и быть внимательнее со свечами в храмах.