Премьер-министр Павел Филип поздравил Совет Европы с 70-летней годовщиной со дня основания

Премьер-министр Павел Филип поздравил Совет Европы с 70-летней годовщиной со дня основания. Он написал в твиттере, что эта международная организация стала настоящим домом демократии и прав человека. Он также отметил, что Совет Европы стал надежным партером для Молдовы и ее граждан.

Совет Европы был основан 5 мая 1949 года. Он стал крупнейшей международной организацией, которая специализируется на сотрудничестве между европейскими странами в области стандартов права, прав человека и демократического развития. В ее состав входят 47 государств, 28 из них - страны Евросоюза.

Спустя 10 лет после основания Совета Европы, на основе подписанного в Риме соглашения, был создан Европейский суд по правам человека. Молдова вошла в состав Совета Европы 13 июля 1995 года.