Бульвар в Лос-Анджелесе назвали в честь Обамы

Торжественную церемонию, которая состоялась 4 мая, посетили тысячи местных жителей. В Лос-Анджелесе улицу Родео-роуд переименовали в честь 44-го президента США Барака Обамы. Об этом сообщил мэр Города ангелов Эрик Гарсетти в "Твиттере", опубликовав видео торжественной церемонии.

— Мы в восторге, что это будет напоминанием жителям и гостям о наследии президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по Лос-Анджелесу, — написал градоначальник, передает life.

Торжественную церемонию в честь переименования улицы, которая состоялась 4 мая, посетили тысячи местных жителей. Мероприятие сопровождалось музыкой, а гостям предложили угощения.