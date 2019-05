— Мы в восторге, что это будет напоминанием жителям и гостям о наследии президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по Лос-Анджелесу, — написал градоначальник, передает life.

Торжественную церемонию в честь переименования улицы, которая состоялась 4 мая, посетили тысячи местных жителей. Мероприятие сопровождалось музыкой, а гостям предложили угощения.

Here with CM @HerbJWesson , Sup. @MRidleyThomas , Rep. @MariaEDurazo and the @LAUrbanLeague for #ObamaFestLA to name #ObamaBlvd and etch President Obama’s name and legacy even deeper in our city’s story. pic.twitter.com/opinsPUAx0

President Obama was a tremendous ally to our city and I’m proud to call him a friend. With our new #ObamaBlvd, we acknowledge his contributions to our city and our country. #ObamaFestLA pic.twitter.com/SHykhgq5na