Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США

Впервые в истории США победительницами трех главных конкурсов красоты стали темнокожие женщины. Об этом сообщает телеканал CNN.

28-летняя юристка из Северной Каролины Чесли Крист была удостоена звания "Мисс США". Девушка заявила, что стремится изменить американскую систему правосудия, а также оказать помощь несправедливо заключенным гражданам.

"Мисс Тинейджер США" признали 18-летнюю Кайли Гэррис из Коннектикута. Осенью 2018 года победительницей конкурса "Мисс Америка 2019" стала 23-летняя Ниа Франклин, передает Lenta.

Отмечается, что история подобных конкурсов в стране восходит к 1920-м годам, однако на протяжении 50 лет они проходили преимущественно с участием белых девушек. В 1983 году Ванесса Уильямс стала первой темнокожей обладательницей титула "Мисс Америка", а через семь лет афроамериканку Кэрол Энн-Мари Гист наградили званием "Мисс США".

Летом 2018 года организаторы конкурса красоты "Мисс Америка" объявили, что исключили дефиле в купальниках из программы, и пообещали включить в число участниц "женщин всех размеров и форм".

Глава попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон, завоевавшая титул в 1989 году, заявила, что мероприятие "превратится из шоу в соревнование". Она добавила, что участницы "Мисс Америка" также смогут носить не только вечерние платья, но и одежду, в которой им будет комфортно.