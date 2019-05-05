Медведь оккупировал джакузи молодой пары

Уединение влюбленных было нарушено самым бесцеремонным образом.

Элизабет Стрикленд и ее молодой человек Трэвис решили уехать из Ноксвилла (штат Теннесси) и провести время на природе. Они сняли домик в маленьком городке Гатлинбурге, находящемся возле Национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс, сообщает Daily Mail.

Они не подозревали, что их уединение будет нарушено местными жителями — североамериканскими черными медведями, передает lenta.

"Меня разбудил какой-то шум. Я подошел к окну и увидел медведя, гуляющего вокруг дома. Затем я вернулся в спальню, чтобы посмотреть на животных через другое окно. Оказалось, что медведи уже были на крыльце. Один из них занял джакузи. Я не мог поверить своим глазам — я же купался там каких-то 14 часов назад!", — поделился впечатлениями Трэвис.

Обычно черные медведи избегают людей, но их может привлечь мусор или оставленная еда. За последние годы в США их популяция увеличилась до 300 000 особей.