Международный день акушерки отметили в Молдове

В Молдове отметили международный день акушерки.Сотрудницы первой муниципальной больницы отмечают, что помимо трудностей характерных для любой профессии, на их плечи ложится еще и огромная ответственность за жизнь и здоровье матери и новорожденного.

Людмила Боляк работает акушеркой более 30 лет. Впервые она попала в родильный зал в 19-летнем возрасте.

"Стресс очень большой, даже при наличии хорошей подготовки и плана действий. Совсем не просто предупредить все осложнения, о которых мы многого не знаем".

Людмила приняла по меньшей мере 15 тысяч новорожденных.

"Может для кого-то это не рекорд, но в нашей больнице родился ребенок весом шесть килограмм 240 граммов. Было это лет 7-8 назад. Помню точно, что роды прошли первого октября".

А Лучия Балмуш работает акушеркой 27 лет.

"Очень трудно выразить те эмоции, которые испытываешь, когда слышишь первый крик, видишь, как ребенок лежит на животе матери. А мать и отец плачут от счастья".

Не обходилось и без казусов на родах, говорит акушерка.

"Бывает, что мужчины падают в обморок, но обычно их присутствие положительно действует на женщин. Они слушают и делают все как надо".

Сами роженицы признаются, что в первые дни после появления малыша на свет, помощь акушерки просто необходима.

"Это далеко не легкая работа, скорее даже очень трудная. Не знаю, что бы я делала без ее поддержки. Одной очень трудно справиться".

В первой муниципальной больнице работают 70 акушерок. Всего же в больницах страны их около 800.