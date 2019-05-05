Радоницу в этом году на кладбище Святого Лазаря отмечали скромнее, чем в предыдущие годы

По традиции люди принесли цветы и лампадки. На некоторых могилах можно было встретить священника.

"Это мой сын. Был у меня золотой ребенок. Был священник, отпел его и ушел. А я осталась тут".

В этом году на кладбище обошлось без богато накрытых столов.

"Мы всегда приходим их помянуть, это традиция, которая передалась нам от предков. Стол накрываем дома. А здесь раздаем лишь сладости детям, ведь главное помянуть родных".

"Делимся с нуждающимся всем, что послал нам бог".

"Мы всегда встречаемся с братьями, сестрами и родителями, со всеми, кто еще жив. Это нормально чем-нибудь помянуть мертвых, а вот устраивать застолья на кладбище нельзя".

В эти дни на кладбищах можно встретить много попрошаек.

- Не снимайте меня, пожалуйста.

- У вас на руках маленький ребенок. Вы давно так с ним ходите по кладбищу?

- Много вам дали сладостей?

- Очень! Нам дали еду. Мы всегда на Радоницу приходим.

"Нам много всего дали. Мы даже выпили спиртного и потанцевали".

Священнослужители говорят, что на кладбище прежде всего нужно приходить с чистыми помыслами.

"Мы приходим на могилы усопших, чтобы помолиться за их души. А то, что некоторые устраивают на могилах, это недопустимо. Все блюда, что мы что они приносят сюда, нужно есть дома", - сказал священнослужитель Николае Тудоряну.

В этом году Радоницу отмечают 5 и 6 мая.





