Пожар в самолете в Шереметьево: 13 погибших

13 человек погибли при аварийной посадке самолета "Москва-Мурманск" в Шереметьево.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Пожар на данный момент потушен.

Ранее сообщалось, что совершивший аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево пассажирский самолет SSJ-100, который следовал рейсом из Москвы в Мурманск, был полностью охвачен огнем.

«Самолет горит по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу», — сказал источник.