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На юг Бельгии вернулась зима
// фото: twitter.com/Fliep
21:10, 05 May 2019
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В южные регионы Бельгии вернулась зима, на смену уже весенней погоде пришел снегопад. За несколько часов осадков толщина снежного шапки местами достигала 7-10 сантиметров.

Дождь с мокрым снегом начал падать утром в районе бельгийской части массива Арденны, сообщает УНИАН со ссылкой на RTBF.

Местные выкладывают в сеть фото и видео заснеженных местностей.

Некоторые деревья не выдержали тяжести снега, поэтому спасателям прибавилось работы из-за непогоды.

Осадки принес циклон с севера. Температура понизилась до двух градусов тепла. Синоптики предупреждают: сложные погодные условия будут сохраняться.




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