Финальная часть Мстителей опередила по сборам Титаник

Мировые сборы фантастического блокбастера от Marvel Studios "Мстители: Финал" достигли $2,188 млрд по итогам второго уикенда. Фильм вышел на второе место в истории кинематографа, опередив Титаник. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 6 мая.

Так, за минувшие выходные финальная часть "Мстителей" заработала в Северной Америке еще $145 млн и более $282 млн в мировом прокате. При этом бюджет ленты составляет $356 млн, передает Корреспондент.

В американском прокате "Титаник" пока опережает "Мстителей 4" на $40 млн, однако, совершенно очевидно, что и это достижение будет улучшено в течение двух-трех дней.

За пределами Северной Америки самые впечатляющие сборы лента студии Marvel демонстрирует в Китае, где она уже заработала более $575 млн. Еще $89,9 млн фильм собрал в Великобритании, $82 млн – в Южной Корее.

Аналитики кинорынка прогнозируют, что "Мстители. Финал" сможет побить кассовый рекорд "Аватара", который 10 лет назад заработал почти 2,8 млрд долларов. Также отмечается, что блокбастер от Marvel преодолел отметку в $2 млрд за 11 дней, в то время как "Аватару" понадобилось для этого 47 дней.

Напомним, в мировой прокат новые "Мстители" вышли 24 апреля, в американский – 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать план, который поможет суперзлодею Таносу.