Огонь распространился за минуту: в Бельцах два часа тушили пожар в коммерческом центре

В бельцком супермаркете, открытом неделю назад, вчера случился пожар. Обошлось без пострадавших. Тушили огонь около двух часов.

"Звонок в службу 112 поступил в 19:43. На ликвидацию пожара было отправлено семь пожарных расчетов", - сказал пресс-сектерарь ИЧС Бельц Андрей Адам.

По предварительным данным, возгорание началось в складском помещении. Огонь затронул и второй этаж, где находится ресторан.

"Дым был виден издалека. Я подошел ближе и увидел, что загорелось в этом углу".

"Огонь распространился очень быстро. Это произошло буквально за одну минуту".

Из-за сильного задымления, всех, кто был в соседнем магазине, эвакуировали.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливается.