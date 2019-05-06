Рака ждет сюрприз, а Близнецов — перемены в личной жизни, обещают астрологи.
Астрологи рассказали УНИАН, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 6-12 мая.
ОВЕН. Не исключено, что в ближайшее время возникнет некоторая напряженность в отношениях с деловыми партнерами и коллегами. Скорее всего, дадут о себе знать давно накопившиеся противоречия. А идти на поводу у кого-либо вам не хочется.
ТЕЛЕЦ. Можно смело планировать переговоры, касающиеся финансов, назначать встречи деловым партнерам. Такие качества, как твердое убеждение, умение настоять на своем и в то же время чувство юмора, обязательно пригодятся вам.
БЛИЗНЕЦЫ. Придерживайтесь собственных взглядов, не торопитесь соглашаться с новыми идеями, которые будут озвучены коллегами. Помните также, что любителей плести интриги не стало меньше, и обходите стороной этих людей. На личном фронте грядут перемены.
РАК. Будьте готовы к тому, что вам преподнесут сюрприз. Наконец-то сбудется мечта, которую вы не решались озвучить вслух. Вполне вероятно, что близкие противопоставят вам собственную точку зрения, а вам придется решать, как вести себя в данной ситуации. ЛЕВ. Хороший период наступает для тех, кто намерен внести перемены в собственную жизнь. Самое время отправиться в увлекательную поездку, навестить родных. Забывчивость, которая иногда проявляется у вас, может спутать все карты - учтите это.
ДЕВА. Интересное предложение станет для вас полной неожиданностью. Но решение нужно будет принимать быстро, поэтому сконцентрируйте на этом все свои усилия. Хороший период для поиска источника дополнительного заработка.
ВЕСЫ. Планы, которые вы строите на ближайшее будущее, потребуют немалых затрат, поэтому старайтесь сейчас максимально делать накопления, ничего не тратя. Отстаивая свои взгляды, не забывайте о таких качествах, как деликатность, мягкость, такт и дипломатичность.
СКОРПИОН. Готовьтесь к тому, что в вашей жизни произойдет какая-то встряска. К счастью, это событие станет толчком к новому этапу, обещающему существенное улучшение материального положения. Не испытывайте нервы своих близких.
СТРЕЛЕЦ. Пытаясь взвалить на себя весь груз ответственности за общее дело, рискуете подорвать свое здоровье. Это не нужно никому, а в первую очередь вам. Дозируйте нагрузки, не пытайтесь покончить со всеми проблемами одним махом.
КОЗЕРОГ. Добрые дела, которых в вашем личном списке накопилось немало, начнут давать свои плоды. В трудную минуту полностью можете рассчитывать на руку помощи. Старайтесь смотреть в будущее, не останавливайтесь на том, что уже прошло.
ВОДОЛЕЙ. Работа и карьера - это то, что сейчас волнует вас больше всего. Однако не стоит рассчитывать на слишком быстрый результат. Отношения с коллегами будут складываться превосходно, а вот руководство настроено по отношению к вам не слишком дружелюбно.
РЫБЫ. На финансовом поприще все будет зависеть от того, настолько вы умеете работать с партнерами и готовы рисковать. Старайтесь ко всем подобрать ключик, и тогда ваши интересы никоим образом не будут ущемлены.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет напряженным с самого утра. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md