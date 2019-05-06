Православные отмечают день Святого великомученика Георгия Победоносца

Православные отмечают день Святого великомученика Георгия Победоносца, которого считают покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников.

Во многих населённых пунктах сегодня - храмовый праздник.

По преданию, святой Георгий родился в третьем веке в Бейруте. Поступив на службу в римское войско, он совершил немало ратных подвигов, но когда император начал гонения на христиан, раздал свое имущество нищим и стал последователем Христа.

Согласно народной традиции, в день святого Георгия столбы ворот и калиток украшают ветками вербы. Говорят, если утром в праздник на растениях собирается роса, год будет урожайным. Дождь тоже считается хорошей приметой.

В Молдове имя Георгий - одно из самых популярных. Его носят почти 42 тысячи мужчин.