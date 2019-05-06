За последние 48 часов на трассах страны произошло 13 ДТП: два человека погибли, 17 пострадали

По данным НИП, за последние 48 часов более 500 водителей нарушили правила дорожного движения, подвергая опасности не только свои жизни, но и жизни пассажиров.

Всего за указанный период времени на дорогах страны произошло 13 аварий, в результате которых погибли два человека, еще 17 получили травмы. Виновниками ДТП чаща всего становились водители, которые превысили скорость.

Таким образом за последние двое суток патрульные инспекторы задержали более 20 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 300 водителей превысили скорость, еще 9 не имели водительских прав.

Напомним, сегодня после празднования Пасхи многие жители Кишинева возвращаются в город. На дорогах ожидаются пробки. В связи с этим участников дорожного движения призывают быть осторожными, терпеливыми и соблюдать ПДД, чтобы добраться до места назначения без неприятных инцидентов. В ближайшее время НИП будет работать в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок и безопасность дорожного движения, как на национальных дорогах, так и в столице.

Водителей настоятельно призывают: Не садиться за руль, если вы употребили алкогольные напитки; Соблюдать скоростной режим; Не совершать рискованные обгоны; Пристегиваться во время движения. Это касается не только водителей, но и пассажиров; Перевозить детей только в специальных креслах; Остановиться и не продолжать движение, если вы почувствовали себя уставшим.