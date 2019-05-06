На химзаводе в России произошел взрыв, есть жертвы

На химическом заводе в Пермском крае РФ произошел взрыв в одном из цехов. Погибли три человека и еще один пострадал. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС России.

"В цехе по производству аммиака ОАО УПК Уралхим филиал Азот в городе Березники произошел инцидент при производстве ремонтных работ, погибли трое рабочих", – говорится в сообщении. Взрыв произошел во время сварочных работ. При этом инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии. Утверждается, что угрозы экологии и населению нет, пишет Корреспондент. Региональное управление Следкома РФ возбудило уголовное дело в связи с гибелью людей. Березниковский Азот производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру и кристаллический нитрит натрия.

Комментарии

Другие новости