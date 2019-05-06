Детские лагеря готовят к летнему сезону

В детских лагерях завершается подготовка к началу сезона. Все должно быть готово к 17-му мая. А разрешение на открытие лагеря получат по итогам инспекции.

В лагере Poieniţa Veselă в Яловенском районе ежегодно отдыхают около трех тысяч детей. Сейчас здесь строят еще один жилой блок.

"Кое-где меняем обои, красим, все обновляем. Кроме того, капитально ремонтируем бассейн, полностью меняем систему фильтрации воды", - сказал администратор лагеря Poieniţa Veselă Ион Патик.

В лагере Floricica из Вадул-луй-Водэ выполнено 75% намеченных работ.

"Мы сделали текущий ремонт, заменили технологическое и холодильное оборудование в пищеблоке. Осталось обустроить территорию, посадить цветы", - отметила администратор лагеря Floricica Адриана Гросу.

Дети из интернатов, малоимущих и многодетных семей, а также школьники, добившиеся выдающихся результатов в учебе, получат путевки бесплатно. На это правительство выделило десять миллионов леев.

"В стране более десяти тысяч школьников с ограниченными возможностями. Мы бы очень хотели, чтобы они смогли отдохнуть вместе со сверстниками. То есть, мы не хотим разделения", - прокомментировал глава управления министерства образования Валентин Круду.

Особое внимание в этом году уделят подготовке персонала лагерей.

"Бывало, что в качестве воспитателей нанимали не только людей без образования, но и несовершеннолетних. В этом году министерство образования утвердит все воспитательные планы. Это то, чего раньше не делали", - добавил Валентин Круду.

День отдыха в лагере стоит от 210 до 250 леев.