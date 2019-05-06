Десять привычных вещей, которые в Северной Корее под запретом

Северная Корея — пожалуй, самая изолированная и таинственная страна в мире. О том, что происходит в её пределах, нам приходится узнавать от журналистов или беженцев, ведь туризм в КНДР ограничен.

Из-за нехватки информации о Северной Корее страна окутана самыми разными мифами, многие из которых, впрочем, вполне реальны, пишет vesti-ua.net.

Так, некоторые обыденные для большинства из нас вещи в этом государстве являются настоящим табу. Что же в КНДР находится под запретом?

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Власти Северной Кореи пытаются оградить жителей своей страны от любого влияния извне. Многим из нас может показаться, что в КНДР буквально остановилось время. Благодаря продвинутым соседям образ жизни северокорейцев постепенно меняется, но неизвестно, решатся ли когда-нибудь главы государства поднять «железный занавес».