Жители Молдовы хотят лучше узнать свою страну: внутренний туризм по итогам прошлого года вырос на 6%

Жители Молдовы хотят лучше узнать свою страну. Внутренний туризм в республике по итогам прошлого года вырос на шесть процентов. Люди чаще бывают в музеях и заповедниках, посещают памятники архитектуры.

Одна из самых популярных достопримечательностей - усадьба Манук-Бея в Хынчештском районе. Дворец, построенный в первой половине XIX века, долго был заброшенным. В 2015 его отреставрировали, и с тех пор здесь побывало около ста тысяч человек.

"Это спальня родителей. В те времена детям было запрещено заходить в эту комнату. Окна выходят на восток, это позволило создать здесь романтическую обстановку".

Игорь Роджеро работает гидом в усадьбе уже два года. По его словам, число посетителей заметно растет.

"С каждым годом приезжает все больше людей. Это радует, ведь у нас много живописных мест, которые можно и нужно продвигать. Я надеюсь, что интерес растет не только в Хынчештах", - сказал гид Игорь Роджеро.

Посетители говорят, что во дворце действительно стоило побывать.

"На меня эта экскурсия произвела большое впечатление и я хочу сюда вернуться. Больше всего понравился туннель, ведущий в усадьбу".

"В прошлое воскресенье мы посетили Бендерскую крепость и Монастырь Ноул Нямц. Я отметила, что очень много людей интересуются историей нашей страны".

Тем не менее, по словам специалистов, культурные объекты туристы посещают не больше одного раза.

"Они несут культурную нагрузку, но ее следует поддерживать с туристической точки зрения, чтобы из культурной сферы они перешли в экономическую, чтобы приносили доход местным жителям. Для этого нужны возможности размещения, чтобы туристам было где пообедать, нужно больше рекламы", - отметил бывший директор Агентства по туризму Станислав Русу.

Самыми посещаемыми остаются винодельни. Причем растет интерес к небольшим предприятиям.

"Все цистерны оборудованы двойной "рубашкой", ферментация происходит при контролируемой температуре. Это позволяет сохранить качество вин, их аромат".

"Мы стали принимать туристов из-за растущего спроса на рынке. Многие жители страны хотят больше узнать о небольших производителях", - добавила менеджер винодельни Влада Вуткэрэу.

"Мы посещаем три-четыре винодельни в год. Также всей семьей ездим в монастыри - Старый Оргеев, Кондрица, Кэприяна, Куркь. Выезжаем практически каждые выходные."

В прошлом году на экскурсиях, организованных турагентствами, побывали около 40 тысяч жителей страны. Но специалисты говорят, что число внутренних туристов гораздо больше. Многие организуют поездки самостоятельно.