Власти Германии собрались штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей

В ближайшие дни в Германии может быть принят закон, по которому родителей будут штрафовать за отказ провести вакцинацию детей, сообщает "Би-би-си". Закон может вступить в силу уже 1 июня, а размер штрафа будет достигать 2500 евро.

Министр здравоохранения Германии Герман Грёэ заявил, что ужесточение закона в данной сфере необходимо в связи с эпидемией кори в стране. На этой неделе в Эссене в результате связанных с заболеванием осложнений скончалась мать троих детей, передает Интерфакс.

Власти Германии намерены обязать детские сады сообщать надзорным органам о родителях, которые отказываются делать прививки своим детям. Однако в бундесрате опасаются, что эти меры поставят под угрозу право на неприкосновенность личной информации.

В стране по данным на апрель было зафиксировано 410 случаев заболевания корью, в 2016 году на тот же период было отмечено 325 случаев.

Ранее немецкий суд постановил, что отец может настоять на вакцинации ребенка, даже если мать выступает против. В данном случае речь шла о разведенной паре.

Как отмечает "Би-би-си", в Италии - в отличие от Германии - отказ от вакцинации является правонарушением. Кроме того, в этой стране ребенок, который не был привит от определенного перечня заболеваний (в том числе, кори, коклюша, гепатита Б, полиомиелита и др.), не может получить место в детском саду.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони ранее заявлял, что в последние годы ситуация с распространением "детских" болезней усложнилась из-за "распространения антинаучных теорий".

В Италии на данный момент зафиксировано больше случаев заболевания корью, чем за весь 2016 год.